Maaş yattı ama bordrodan farklı

Bordroda 16.000 küsür diyor ama, hesaba eksik yattı. döner sermaye katkı payı gözüküyo bodroda ama o yatmadı. Sonra mı yatacak o bilgisi olan var mı

Bordroda 16.000 küsür diyor ama, hesaba eksik yattı. döner sermaye katkı payı gözüküyo bodroda ama o yatmadı. Sonra mı yatacak o bilgisi olan var mı