Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 01:39
Maaş yattı ama bordrodan farklı
Bordroda 16.000 küsür diyor ama, hesaba eksik yattı. döner sermaye katkı payı gözüküyo bodroda ama o yatmadı. Sonra mı yatacak o bilgisi olan var mı

hasantgt
Memur
15 Haziran 2023 03:42

Döner sermaye katkı payı hiç bir zaman yatmayacak.


husaysem066
Memur
15 Haziran 2023 03:43
Neden ? Bordroda toplam ödenen 16..000 yatan 14.000 ne demek yatmayacak ?
hasantgt, Bugün

Döner sermaye katkı payı hiç bir zaman yatmayacak.


kcozer
Aday Memur
15 Haziran 2023 08:52
O geçen ay aldığın teşvik ve temel ödeme toplamı o yüzden ona bakma sen

husaysem066
Memur
15 Haziran 2023 08:54
Hiç birmay böyle bişey olmuyordu ama niyemşimdi böyle.? Birde kadroya geçtik maaş önceki aya göre düşmüş ne femek kardeşim bu
kcozer, 9 saat önce
O geçen ay aldığın teşvik ve temel ödeme toplamı o yüzden ona bakma sen

kcozer
Aday Memur
15 Haziran 2023 08:57
Temel ek ödeme ve teşvik bordron ekobsta görünür zaten geçen ay aldıgın o ikisini topla anlarsın bu aya yazıldıgını ek ödemeler geriden geldiği için bazı aylar öyle oluyor . Vergi dilimine girildi maaşın da o yüzden azalmış olabilir git mutemetinize sor daha mantıklı olur o zaman
husaysem066, 9 saat önce
Hiç birmay böyle bişey olmuyordu ama niyemşimdi böyle.? Birde kadroya geçtik maaş önceki aya göre düşmüş ne femek kardeşim bu

lalati
Genel Müdür
15 Haziran 2023 09:10

yanlışlık yok senin hesabın yanlış

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