Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Haziran 2023 01:53
Kayınvalide refakat izni

Kayınvalidem açık kalp ameliyatına girecek ve ameliyattan sonra sürekli iyileşene kadar her gün bakımlarının yapılması gerekiyor bu sebepten refakat izni kullanabiliyor muyuz?


kvfox
Şef
15 Haziran 2023 07:51
Hayır tabiki kayınvalideniz için böyle bir izin hakkınız bulunmamaktadır.
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