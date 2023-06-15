Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 02:09
Polis memuru çifte vatandaşlık

Devrelerim iyi akşamlar, Ailem x Avrupa ülkesi vatandaşlığına sahip. Bende bugün itibari ile çifte vatandaşlık için gerekli olan işlemleri başlatmış bulunuyorum. Polis memurlarının çifte vatandaş olması hakkında herhangi bir kanun,yönetmelik bulamadım. Bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilir mi?


tilkiandrei
Memur
15 Haziran 2023 03:31
Boşversene yaa ne yani yasak olsa almayacak mısın çifte vatandaşlık, Avrupa diyorsun birde, hele birde Isvicre falansa degme keyfine MaşAllah
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