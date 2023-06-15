Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 04:04
2023/5 son yhgmsb duyrusu ckys'ye düşmeyenleri de kapsıyor mu?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan son duyuru ÇKYS'de zimmete düşmeyenleri de kapsıyor mu? neden sağlıklı bir açıklama yapılmıyor...


jomosto
Aday Memur
15 Haziran 2023 08:09

zimmete düşmeyenleri kapsamıyor çünkü zimmete düşeceğin tarih belli değil zimmete düştüğünde ona göre bir tarih aralığı veriliyor


hayali0106
Aday Memur
15 Haziran 2023 10:19

teşekkürler

jomosto, 10 saat önce

zimmete düşmeyenleri kapsamıyor çünkü zimmete düşeceğin tarih belli değil zimmete düştüğünde ona göre bir tarih aralığı veriliyor

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