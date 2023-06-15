Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 07:19
Maaşım yatmadı
Ayın haziran 4 ünde askerden terhis oldum ve haziran 6 sında aylıksız izinden döndüm ve işe başladım ama maaşım yatmadı kadrolu 8 1 memurum. Sebebi hakkında bir bilgisi olan var mı acaba?

asillord
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 07:24

Bordro yetişmemistir.


Volkanroger
Memur
15 Haziran 2023 07:26
E bordro e devlette gözüküyor kalemde gözüküyor bir peşin maaş bir de 9 günlük şekilde ama yatmadı bende o yüzden şaşırdım
asillord, 10 saat önce

Bordro yetişmemistir.


kitkanun
Şef
15 Haziran 2023 07:29

Buraya yazman mantıksız. Tahakkuk servisine söyle bugün yatırırlar


Volkanroger
Memur
15 Haziran 2023 07:31
Pardon kardeşim bir bilgim olmadığı için danışmak istedim sağolasın onlara sorayım
kitkanun, 10 saat önce

Buraya yazman mantıksız. Tahakkuk servisine söyle bugün yatırırlar


fakir.adam
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 10:17

kovulmuşsundur.


Karizmaunl
Aday Memur
15 Haziran 2023 10:19

8 günlük kıst maaş ve 15 haziran - 14 Temmuz maaşın münferit yapılır.

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