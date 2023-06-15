Ayın haziran 4 ünde askerden terhis oldum ve haziran 6 sında aylıksız izinden döndüm ve işe başladım ama maaşım yatmadı kadrolu 8 1 memurum. Sebebi hakkında bir bilgisi olan var mı acaba?

Ayın haziran 4 ünde askerden terhis oldum ve haziran 6 sında aylıksız izinden döndüm ve işe başladım ama maaşım yatmadı kadrolu 8 1 memurum. Sebebi hakkında bir bilgisi olan var mı acaba?