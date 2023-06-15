Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 07:40
Proje Okulları İl Dışı Tayin

Merhabalar hocalarım. Eşim polis ve Mardin'e tayini çıktı yakın zamanda, Konya'da görev yapıyoruz. Ağustosta ben il dışı ya da eş durumundan tayin isteyeceğim. Yalnız yarın başlayacak proje okulu tercihlerinde il dışı tayin isteğinde bulunabilip bulunamayacağımı merak ettim. Bilgisi olan var mı?


spock
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 08:27

Sen başvur. Olma ihtimali çok düşük olduğundan zaten çıkmaz.

Yer değiştirme yapmış olmayacağın için de ister il içine ister il dışına başvurabilirsin.


bahçesaray
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:40
İl dışı hakkınız varsa istersiniz

Mügüm
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:40

Benim bildiğim, değişmemiş ise ,bir proje okulunda calismak icin o ilde belli bir sure çalışmış olmak gerekiyor


bahçesaray
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:44
Yönetmelik değişti sayın hocam
Mügüm, 2 saat önce

Benim bildiğim, değişmemiş ise ,bir proje okulunda calismak icin o ilde belli bir sure çalışmış olmak gerekiyor


isaönder
Şef
15 Haziran 2023 17:17

İsteyebilirsiniz hocam.Ancak öncelik il içine veriliyor.

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