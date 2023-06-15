Bakanlığın bütün intibak işlemlerini bekletmesi

Bakanlık şuan eş durum atamalarını da yapmıyor ki yoğunluk varmış , biz yoğunluk var şu hastaya bakmayalim brklesin yapmıyoruz daha fazla çalışıyoruz da gel de anlat

Bakanlık şuan eş durum atamalarını da yapmıyor ki yoğunluk varmış , biz yoğunluk var şu hastaya bakmayalim brklesin yapmıyoruz daha fazla çalışıyoruz da gel de anlat