Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 08:53
Bakanlığın bütün intibak işlemlerini bekletmesi

lisans diploması intibakını ve daha önce özelde çalıştığım sürelerin birleştirilmesi için haftalardır bekliyorum. Personel işlerine gelen bilgi Bakanlık yeni bir sistem için bekletiyormuş herkesi toplu yapacakmış. Böyle bir saçmalık olabilirmi. Hak kaybı yaşıyoruz. Gerçekten Sağlık bakanlığı neden bunu yapıyor liyakatsizlikmi iş bilmezlikmi bilemedim.


Ayşe1992
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:20
Bu bilgiyi kimden aldınız hocam

Fturken
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 09:28

personel işleri. onlarda bakanlıktan


Veysel3072
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:31
Süreyle ilgili bir bilgi verdiler mi peki biz de aynı durumda beklemedeyiz intibak için

Fturken
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 09:36

vermiyorlarmış beiirsizlik resmen insanı delirten


Veysel3072
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:43
Cimere mi yazsak acaba

gonul_kara
Memur
15 Haziran 2023 09:55
Bakanlık şuan eş durum atamalarını da yapmıyor ki yoğunluk varmış , biz yoğunluk var şu hastaya bakmayalim brklesin yapmıyoruz daha fazla çalışıyoruz da gel de anlat

Veysel3072
Aday Memur
15 Haziran 2023 10:07
Gerçekten bu kadar zor mu bu işlemler ya. İnsanları bu kadar mağdur ediyorlar
gonul_kara, 8 saat önce
Bakanlık şuan eş durum atamalarını da yapmıyor ki yoğunluk varmış , biz yoğunluk var şu hastaya bakmayalim brklesin yapmıyoruz daha fazla çalışıyoruz da gel de anlat
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