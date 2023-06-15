Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 09:04
Maaşlar yattı ve bitti!

Maaşlar yattı ve yatması ile bitmesi bir oldu, memur artık geçinemiyor.Yağdanlık memur sendikalarından ne zaman istifa edeceksiniz acaba, daha ne kadar bunların saçmalıklarını dinleyeceksiniz. Memurun alım gücü gittikçe düştü ve düşmeye devam ediyor.Memur artık İnsanca yaşamak için zam istiyor.


impostor
Şef
15 Haziran 2023 09:20

Bu halk 15 temmuzda darbe durdurdu, sen ne diyorsun


doks
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 09:21
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Ayağınızı yorganınıza göte uzatın.


wiseelit
Memur
15 Haziran 2023 09:23

yorgan küçük kardeş yorgan küçük maaş az yorgan küçük


sozdemir37
Aday Memur
15 Haziran 2023 09:49

Şükredin diyecek yalAKtroller şimdi gelir :)


fakir.adam
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 10:14
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

11300tl alıyorum. iyi para. elimdede epey bir miktar kaldı hamdolsun.


BuAşkFazlaSana
Şef
15 Haziran 2023 10:41

Ohhhhhhhhhhhhhhhh


feridunemeksiz
Şef
15 Haziran 2023 10:44
Konteynerleri mi durduramayacak
impostor, 8 saat önce

Bu halk 15 temmuzda darbe durdurdu, sen ne diyorsun


1071bozkurtt
Aday Memur
15 Haziran 2023 11:06

Taşeronlara yıl başından itibaren geriye dönük ödeme yapılacak ne olacak bu memurun hali


CaVaLieRe
Aday Memur
15 Haziran 2023 11:28

Allah cc bereket versin kardeşim.

fakir.adam, 8 saat önce

11300tl alıyorum. iyi para. elimdede epey bir miktar kaldı hamdolsun.


driverart
Memur
15 Haziran 2023 11:31
Eksi 20 bindeyim,

kpsscalisangenc
Şef
15 Haziran 2023 11:40

yattı ve bitti hemen. Bunu bize reva görenlerin allah belasını versin. Kim varsa en küçüğünden en büyüğüne kadar çoluğu çocuğu açlıktan midesine taş bassın.


2ven
Aday Memur
15 Haziran 2023 12:56

Maaş bitti, faturalar, akbil, yemek, mutfak vs. İçin para kalmadı. Kredi kartına devam.

Eskiden büyüklerimiz kredi kartını bile hoş karşılamazdı. Bankadan uzak dururduk, günah diye sırt çevirirdik. Nas mas diye sayıklayan arkadaş bizi bankaların kucağına attı. Elimizde kredi kartı olmasa aç gezeceğiz.


eem2020
Aday Memur
15 Haziran 2023 13:08

okul cocugu her başlığın altına troll yorum atıp durma artık

fakir.adam, 8 saat önce

11300tl alıyorum. iyi para. elimdede epey bir miktar kaldı hamdolsun.


ArDıL_1905
Genel Müdür
15 Haziran 2023 13:16

2800 kaldı maaştan. Daha kirayı vermedim, kirada 5000 TL. Kredi kartı da yok. Ayın 15 i gidip borç para bulayım. Dilenciliğe devam!


engineermemur
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 13:40

Bazı insanlara cevap vermek bile kelime israfı. Memurun hali ortada hala şükür ile hak ettiğini elde etmek için çabalama arasındaki farkı anlamayan insanlara zaten diyecek lafım yok.

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