Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 09:39
2023 Yılında Hala Karne ve Belge Dağıtılması

Bu ilkellikten ne zaman kurtulacağız bilmiyorum. Yıl olmuş 2023 arkadaş 2023 !!! Hala kağıt israfı hala ağaç katliamı ...

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