Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 09:49
EVET ELE GEÇEN MAAŞINIZ YANDAKİ İŞÇİDEN KAÇ BİN EKSİK KARŞILAŞTIRIN LÜTFEN

Okumanın çilesini çekmeye devam.


1071bozkurtt
Aday Memur
15 Haziran 2023 11:03

En düşük memurdan hesaplarsan o da 12 .13 desek işçiye de göstergesi 25 civarı ve yatan 19 .20 arası


Dumduz memur adayi
Aday Memur
15 Haziran 2023 11:19

En düşük memur maaşı 10608.


tochinoshin
Aday Memur
15 Haziran 2023 12:14

Vay fakir vay. Hem fakir hem de eğitimli. Off ne fakir ama...


Saglık com
Aday Memur
15 Haziran 2023 12:23
Memurum aynı kurumda çalıştığım işçi arkdas benden 6 bin TL fazla aldı

neat
Aday Memur
15 Haziran 2023 12:30

5000 TL civarı


paramedikemir
Memur
15 Haziran 2023 12:56

Arkadaslar ne anlatiyosunuz.Arada en az 10 bin fark var...Tediye ikramiyeden kimse bahsetmiyor.


paramedikemir
Memur
15 Haziran 2023 12:57

Ben bu ay 13500+tesvik tabandoner toplam 16500 aldim.Yanimdaki isci 24bin+ikramiye tediye ile 27 28


EMLBZKRT
Aday Memur
15 Haziran 2023 14:10

İşçinin maaşı normal memurun maaşı anormal üstü anormal


Bizikarsiyagecir
Şef
15 Haziran 2023 15:53

İnşallah 10 katı olur ohhhhhh ohhhhhhhh


tavuklupasta
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:48

Yine Oxford mezunu okumuş bir memur arkadaş:) Okumanın çilesini çekiyormuş, pehhhh. Gören de arkadaşı dünyanın en iyi üniversitelerinde okumuş sanacak.


tonem
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:44

Sizinkiler iyi olm 12000 fazla alan var ameliyathane ekibinde.

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