Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 10:07
Eş tayini çözüm seri gelin !

Mayıs 15 de dilekçe verdik eşim memur 3+1 ben özel sektör çalışanıyım. Arıyoruz açan yok sorduruyoruz ortada evrak yok. Çözüm olarak Ankaraya gittim 1 saat içinde imzaya düştük hallettik yani imkanı olan Ankaraya gitsin arkadaşlar çok mağdur arkadaşımız var


kcozer
Aday Memur
15 Haziran 2023 10:48
Ankaraya tekrar evrak götürdünüz mü oraya gidince süreç nasıldı acaba anlatabilir misiniz

Hemmerve13
Aday Memur
15 Haziran 2023 11:56

+1

kcozer, 7 saat önce
Ankaraya tekrar evrak götürdünüz mü oraya gidince süreç nasıldı acaba anlatabilir misiniz

Oflazz41
Aday Memur
15 Haziran 2023 13:06

Çalışma belgesinde isim soyisim ünvan yoktu evet tekrardan götürdüm. Hiç arayan soran da olmadı sistemde öyle askıya alınmış çok ihmal var bekliyorsanız veya evraklarınızda tereddütte kaldıysanız yeniden çıkartın gidin bence yoksa geri dönüş yapmıyorlar

kcozer, 7 saat önce
Ankaraya tekrar evrak götürdünüz mü oraya gidince süreç nasıldı acaba anlatabilir misiniz
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