Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 10:12
yatırım tavsiyesi

es sa. hayırlı workler bol sunnyler. ayıbdır söylemesi kamuda iyi bir maaş alıyorum. yatırım tavsiyesine ihdiyacım var. ne yabmalıyım? ne edmeliyim? ben bu işden çıkamıyorum. borsayamı gireyim, dolarmı alayım, altınmı stoklayım, faizemi yatırayım. evemi gireyim, arabamımı değiştireyim bana bir akıl verin. maaşım 11300tl elhamdüllilah. tüm tavziyelere açıkım.


doks
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 10:24

Evarabakkm

Sıralama bu şekilde. Hangisine paran yetiyorsa.


Karizmaunl
Aday Memur
15 Haziran 2023 10:24

Başlık yanlış yere açılmış, çöp.....

Toplam 2 mesaj

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