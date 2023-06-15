Görevde yükselmeyle tayin?

Merhabalar, 9 Temmuz'da yapılacak olan Görevde Yükselme sınav sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Başarılı olma durumda tercih ve atama işlemleri 4 Ağustos tarihinden hemen sonra mı başlıyor yoksa başka nedenlerden dolayı atama tercih işlemleri bekleyebiliyor mu? İtiraz işlemler vesaire işlemleri. Geçmiş dönemlerde yapılan sınavdan sonra işlemlerin ilerleyiş, tercih ve atama işlemleri; sınav sonucu açıklamasının ne kadar süre sonrası yapıldığını veya şimdi ne kadar süre sonra olduğunu bilen birisi bilgisini paylaşırsa sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.

Merhabalar, 9 Temmuz'da yapılacak olan Görevde Yükselme sınav sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Başarılı olma durumda tercih ve atama işlemleri 4 Ağustos tarihinden hemen sonra mı başlıyor yoksa başka nedenlerden dolayı atama tercih işlemleri bekleyebiliyor mu? İtiraz işlemler vesaire işlemleri. Geçmiş dönemlerde yapılan sınavdan sonra işlemlerin ilerleyiş, tercih ve atama işlemleri; sınav sonucu açıklamasının ne kadar süre sonrası yapıldığını veya şimdi ne kadar süre sonra olduğunu bilen birisi bilgisini paylaşırsa sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.