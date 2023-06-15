Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 10:35
Görevde yükselmeyle tayin?
Merhabalar, 9 Temmuz'da yapılacak olan Görevde Yükselme sınav sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Başarılı olma durumda tercih ve atama işlemleri 4 Ağustos tarihinden hemen sonra mı başlıyor yoksa başka nedenlerden dolayı atama tercih işlemleri bekleyebiliyor mu? İtiraz işlemler vesaire işlemleri. Geçmiş dönemlerde yapılan sınavdan sonra işlemlerin ilerleyiş, tercih ve atama işlemleri; sınav sonucu açıklamasının ne kadar süre sonrası yapıldığını veya şimdi ne kadar süre sonra olduğunu bilen birisi bilgisini paylaşırsa sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

22 Bin Görüşmeleri Ekime Kaldı. Ne dedik Biz?Proje Okullarına Başvuru Kılavuzu AçıklandıYonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Okul baloları, mezuniyet törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?Proje okullarına atanma ve sonrasında il içi / eş durumu tayini hakkında...İl Dışı Çanakkale Tercihi yapmayı düşünenler ?17bin maaş alıyorum 2 ye 1 im. Temmuzda benim maaşım da mi 22 bine eşitlenecek?İlk icraatlerGeçici görevlendirmezorla verilen yks görevi

Sözlük

kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 8 yüksek gerilim 2 ulaşgkc 14 kilimanjaro 1 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 idrardan gübre olur mu 1 deprem habercisi 2 orucu ilk önce hangi şehrimiz açar 3 sürü psikolojisi 3 çok amaçlı 1

Son Haberler

Konya'da başlayan karı-koca kavgası Antalya'da kaza ile son buldu!Gün sonu döviz fiyatlarıİmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanmasına başlandı70 saatte söndürülen iş merkezi hakkında İmamoğlu suçlandıÇevre Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın deprem bölgesine gidecek

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor