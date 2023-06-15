KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Haziran 2023 11:09
Tekuzem hk.

Merhaba , kpss 2022 ye girdim ama aldığım puan hedefimin altinda kaldi. Calisma stilimin yeteri kadar duzenli olmadigini dusunuyorum. Bu yuzden birkac kurum arastiriyorum. Tekuzem in cok fazla reklamını gördüm. Tekuzem sizce iyi mi ? . Bu arada matematikten 20+ net elde ediyorum ama hedefim 92+ almak. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Simdiden tesekkurler :)


ahmet44mlty
Şef
15 Haziran 2023 11:21

Benimde size tavsiyem arkadaşımızın da belirttiği gibi dershaneye birebir giderek,sınıfta,etüt hocalarıyla soru çözerek,çalışma salonunda ders çalışarak,arkadaşlarınızla iyi ililşkilerle kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim,İnternet uzem sistemi iyidir ama yeterli değildir bence


ahmet44mlty
Şef
15 Haziran 2023 11:25

geçmişte bu konu ile bu forumda acılmış olan bir mesajı yolladım size.şahsi görüşüm degil.şimdiden başarılar dilerim.allah gönlünüze göre versin.


gizemcat
Aday Memur
15 Haziran 2023 11:28

Su an çalışıyorum ve evimin yakinlarinda iyi bir dershane bulunmuyor. Bu sebeple Online dershane arayisindayim. Onerebileceginiz kurumlar var midir?

ahmet44mlty, 6 saat önce

Benimde size tavsiyem arkadaşımızın da belirttiği gibi dershaneye birebir giderek,sınıfta,etüt hocalarıyla soru çözerek,çalışma salonunda ders çalışarak,arkadaşlarınızla iyi ililşkilerle kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim,İnternet uzem sistemi iyidir ama yeterli değildir bence


ahmet44mlty
Şef
15 Haziran 2023 11:32

doping hafıza önerebilirim.gecmişte kpss çalışırken birkac konuda bende fasydalanmıştım dopıng hafızanın tarıh kısmından .youtubedeki birkac dakikalık videolarından denk geldıklerım oldu.herhangi bi paket almadım üyeligim olmadı yani anlayacagınız.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

DSİ yedeklerTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Kamu mühendis temmuz zammıBahçelievler Belediye Başkanlığı İİBF'den Alım YapıyorZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kit personelliğinden 657 ye geçiş2023 temmuz merkezi atamaNeden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunTekuzem hk.DSİ Mühendis Maaşları

Sözlük

dertli 2 rops demiri 1 anlatım bozukluğu 1 komplo 1 sözlükte yalnız kalmak 2 cep telefonu 2 Bugün olanlar 5 kadın gibi düşünmek 1 kilimanjaro 1 trt 2 1

Son Haberler

Konya'da başlayan karı-koca kavgası Antalya'da kaza ile son buldu!Gün sonu döviz fiyatlarıİmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanmasına başlandı70 saatte söndürülen iş merkezi hakkında İmamoğlu suçlandıÇevre Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın deprem bölgesine gidecek

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor