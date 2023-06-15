Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 11:19
4bli koruma ve güvenlik görevlisi
Merhaba arkadaşlar ailr ve sosyal hizmetler bakanlığına güvenlik olarak atandım güvenlik soruşturması vearşiv araştırmasını bekliyorum güvenlik görevlisinin bu bakanlıktaki görev alanları nelerdir nerelerde görev yaparlar bilgisi olan bilgi verebilir mi acaba

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