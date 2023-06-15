Eş durumu tayini hakkında

Merhaba arkadaşlar,
7 şubat 2022 tarihinde atamam sözleşmeli olarak gerçekleşti.
26.04.2023 tarihinde kadroya geçişim tamamlandı. yeni yayınlanan yer değiştirme
duyurusunda aile birliği mazeretinde yer alan maddelere göre yer değiştirme
hakkım mevcut mu ?
İlgili maddelerden bazıları şu şekildedir;
aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde dikkate alınacak diğer hususlar
1. devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış
olanlardan atandıkları yerde 28 şubat 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini
doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2. öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası
yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde
28 şubat 2023 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda
olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
3. eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak
görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte
değerlendirilecektir.
Burada yazana göre 1 yılı biz şubatta doldurduk fakat kadroya geçiş durumu süreyi erteler mi yoksa bu hakkımız bulunuyor mu ?
Merhaba arkadaşlar,
7 şubat 2022 tarihinde atamam sözleşmeli olarak gerçekleşti.
26.04.2023 tarihinde kadroya geçişim tamamlandı. yeni yayınlanan yer değiştirme
duyurusunda aile birliği mazeretinde yer alan maddelere göre yer değiştirme
hakkım mevcut mu ?
İlgili maddelerden bazıları şu şekildedir;
aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde dikkate alınacak diğer hususlar
1. devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış
olanlardan atandıkları yerde 28 şubat 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini
doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2. öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası
yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde
28 şubat 2023 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda
olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
3. eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak
görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte
değerlendirilecektir.
Burada yazana göre 1 yılı biz şubatta doldurduk fakat kadroya geçiş durumu süreyi erteler mi yoksa bu hakkımız bulunuyor mu ?