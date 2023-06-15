Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 11:36
Eş durumu tayini hakkında

Merhaba arkadaşlar,

7 şubat 2022 tarihinde atamam sözleşmeli olarak gerçekleşti.

26.04.2023 tarihinde kadroya geçişim tamamlandı. yeni yayınlanan yer değiştirme

duyurusunda aile birliği mazeretinde yer alan maddelere göre yer değiştirme

hakkım mevcut mu ?

İlgili maddelerden bazıları şu şekildedir;

aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde dikkate alınacak diğer hususlar

1. devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış

olanlardan atandıkları yerde 28 şubat 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini

doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

2. öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası

yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde

28 şubat 2023 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda

olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

3. eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak

görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık

sigortası kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte

değerlendirilecektir.

Burada yazana göre 1 yılı biz şubatta doldurduk fakat kadroya geçiş durumu süreyi erteler mi yoksa bu hakkımız bulunuyor mu ?

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