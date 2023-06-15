Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 11:38
Adliyedeki komik maaşlar

şoför olarak 9600 maaş alıyorum söyleyeceklerim bu kadar


Gizlişsiz55
Aday Memur
15 Haziran 2023 11:46

fazla bile alıyosun üstad. bence 1000 tl sini malum kişilere bağış yapman lazım. başımın gözümün sadakası olsun diyerek. düşünsene memursun asgari ücretten farkın yok. çok trajik bişey. bu arada aynı durumdan muzdaribiz. adalet bakanlığı olarak


34poseidon
Memur
15 Haziran 2023 11:46

yeter bereket versin..


Adliyeci
Şef
15 Haziran 2023 12:18

temizlikçilere ikramiye ile birlikte 52.000 lira vermişler diyorlar :))))))


feridunemeksiz
Şef
15 Haziran 2023 13:57
9600 TL iyi para stres yok bir şey yok çok bile

ArDıL_1905
Genel Müdür
15 Haziran 2023 13:58

Biriktir hem ev alırsın hem araba! tabi 1000 yıl yaşarsan!


cybernetic
Şef
15 Haziran 2023 14:29

Güzel ironi.

feridunemeksiz, 4 saat önce
9600 TL iyi para stres yok bir şey yok çok bile

Mayk39
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:45

sürekli işçi temizlik personelleri haziran itibariyle 21 bin maaş ve 40 bine yakın geri ye dönük ödeme aldılar. toplamda 60 bin yapar

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