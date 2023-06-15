TKİ görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

Herkese merhaba. Tki de Unvan değişikliği sınavı kaç yılda bir oluyor ve yakın zamanda olacak mı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim

Herkese merhaba. Tki de Unvan değişikliği sınavı kaç yılda bir oluyor ve yakın zamanda olacak mı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim