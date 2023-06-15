KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Haziran 2023 12:22
TKİ görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
Herkese merhaba. Tki de Unvan değişikliği sınavı kaç yılda bir oluyor ve yakın zamanda olacak mı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim

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