Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 12:22
promosyon iadesi

Selamlar. Ücretsiz izin alındığında promosyon iade edilir mi? Farklı görüşler var çünkü...


beylikli63
Memur
15 Haziran 2023 12:36
Banka ile olan sözleşmeyi okuyun bizim yapikredileydi iade ettik çalışmaya başlayınca geri kalan süre için tekrar ödeme aldik

dock
Aday Memur
15 Haziran 2023 12:38

peki izin süresi kadar mı yoksa hepsini mi istiyorlar?

beylikli63, 2 gün önce
Banka ile olan sözleşmeyi okuyun bizim yapikredileydi iade ettik çalışmaya başlayınca geri kalan süre için tekrar ödeme aldik

blodri
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:28

Ziraat bankasının ne istifa etmede ne tayinde ne de ücretsiz izinde iade politikası yok

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