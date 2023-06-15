Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 12:35
Bursa acil kiralık ev ariyorum

Bursa'dan tayini çıkıp ev devredecek veya çevresinde olan varsa yazabilir mi, düğünüm olacak yakında ve ev sorunu var olan da aşırı pahalı


İkuk
Aday Memur
15 Haziran 2023 12:49
Ablam Bursa'da yaşıyor ve İl dışı tayin döneminde tayinini isteyecek. Osmangazi'de yaşıyor. Tayini çıkmama durumunda kalma ihtimali de var elbette.

aysearslan9797
15 Haziran 2023 15:39

Pahalı semtlere bakıyorsun sanırım, osmangazi taraflarında uygun bulabilirsin

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