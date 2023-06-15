Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 13:19
Özlük Dosyasına Sertifika Ekletme

Merhabalar, Tarım ve Orman Bakanlığında Bilgisayar İşletmeni olarak çalışıyorum. Elimde ÇSGB'den aldığım Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) ve İş Güvenliği Uzmanı (C) sertifikalarım bulunuyor. Bunların özlük dosyama konulmasını ve kurumda ihtiyaç olduğu zaman öncelik kendi personellerine verileceği için değerlendirilmesini istiyorum. Sizce nasıl bir dilekçe yazarım bu sertifikaları kuruma vermem gerekir veya daha önce böyle bir dilekçe yazan oldu mu?


asillord
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 14:02

.......... 'ne

Almış olduğum sertifika ve belgeler EK' te sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

EKLER

1..... tarih ve sayılı.... sertifika.

2... Tarih ve sayılı... Sertifika

3

4


uzeyiryzc
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:57

Teşekkür ederim.

Toplam 2 mesaj

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