nas tayini açıklaması haftaya mı ertelenecek

YKS sınavı ile NAS tayini açıklanması ne alaka kardeşim. Sanki nas tayininin açıklanması için okullarda sınava mı gireceğiz. Niye ertelensin. Delinin biri kuyuya bir taş atıyor kırk tane akıllı çıkaramıyor. Neymiş geçen yıl YKS sınavından sonra açıklanmıştı. Ona bakarsan geçen yıl aynı zamanda bir hafta erken açıklanmıştı

YKS sınavı ile NAS tayini açıklanması ne alaka kardeşim. Sanki nas tayininin açıklanması için okullarda sınava mı gireceğiz. Niye ertelensin. Delinin biri kuyuya bir taş atıyor kırk tane akıllı çıkaramıyor. Neymiş geçen yıl YKS sınavından sonra açıklanmıştı. Ona bakarsan geçen yıl aynı zamanda bir hafta erken açıklanmıştı