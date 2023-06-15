Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 13:47
nas tayini açıklaması haftaya mı ertelenecek

Yks sınavından dolayı nas tayinlerinin açıklanmasının ertelenmesi düşünülüyormuş eğer öyle bişey varsa neden cte sayfasında açıklama yapma gereği duymuyor.


Unknowq
Aday Memur
15 Haziran 2023 14:27

Neden böyle birşey ortaya atıldı? Saçmalık zaten tayin isteğe bağlı gerçekten lüzumsuzluk... Bir an önce açıklanması gerekir...


ouroboros01
15 Haziran 2023 14:54
YKS sınavı ile NAS tayini açıklanması ne alaka kardeşim. Sanki nas tayininin açıklanması için okullarda sınava mı gireceğiz. Niye ertelensin. Delinin biri kuyuya bir taş atıyor kırk tane akıllı çıkaramıyor. Neymiş geçen yıl YKS sınavından sonra açıklanmıştı. Ona bakarsan geçen yıl aynı zamanda bir hafta erken açıklanmıştı

kamuz01
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:23

inşallah açıklanır sadece öyle söyleniyor bende yarın açıklanmasını istiyorum


psk-ug
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:27

geçen yılki atama takvimi halen cte sitesinde mevcut, 17 haziran! 20 haziranda pzt günü açıkladılar, sebep olarak da yks gösterildi. konunun saçmalığı net, sebebin yks olmadığı da. çünkü hakim savcıların yer değiştirmeleri açıklanıp bizimkilerin ertelenmesi tutarsızlık. belli ki başka bir sebebi vardı yks dendi. ayrıca neyse ne, yıllardır tayin yazıp forumları da takip ediyorum kimsenin dediği tutmadı henüz. bekleyeceğiz, planlanan tarihte açıklanmasını temenni edeceğiz. elimizden başka bişey gelmiyor malesef.

ouroboros01, 3 saat önce
YKS sınavı ile NAS tayini açıklanması ne alaka kardeşim. Sanki nas tayininin açıklanması için okullarda sınava mı gireceğiz. Niye ertelensin. Delinin biri kuyuya bir taş atıyor kırk tane akıllı çıkaramıyor. Neymiş geçen yıl YKS sınavından sonra açıklanmıştı. Ona bakarsan geçen yıl aynı zamanda bir hafta erken açıklanmıştı

assassin_gck
Memur
15 Haziran 2023 16:36

yarın


kamuz01
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:38

başka bir sebepte şu olabilir yeni atanan adalet bakanı belki kendisi bir liste oluşturmuştur. Ona göre çalışmalar yapılıyor da olabilir.

psk-ug, 1 saat önce

geçen yılki atama takvimi halen cte sitesinde mevcut, 17 haziran! 20 haziranda pzt günü açıkladılar, sebep olarak da yks gösterildi. konunun saçmalığı net, sebebin yks olmadığı da. çünkü hakim savcıların yer değiştirmeleri açıklanıp bizimkilerin ertelenmesi tutarsızlık. belli ki başka bir sebebi vardı yks dendi. ayrıca neyse ne, yıllardır tayin yazıp forumları da takip ediyorum kimsenin dediği tutmadı henüz. bekleyeceğiz, planlanan tarihte açıklanmasını temenni edeceğiz. elimizden başka bişey gelmiyor malesef.


psk-ug
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:43

herşey olabilir.. birçoğumuz çok geçerli hatta belki de mecburi-üzücü sebeplerle (ben) tayin bekliyoruz. yarın olsun, inşallah nihayete ersin bekleyiş.

kamuz01, 1 saat önce

başka bir sebepte şu olabilir yeni atanan adalet bakanı belki kendisi bir liste oluşturmuştur. Ona göre çalışmalar yapılıyor da olabilir.


kamuz01
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:46

sen ne diyorsun reis benim saçım beyazladı :) tayin olmazsa dökülmeye başlar artık saçlar

psk-ug, 1 saat önce

herşey olabilir.. birçoğumuz çok geçerli hatta belki de mecburi-üzücü sebeplerle (ben) tayin bekliyoruz. yarın olsun, inşallah nihayete ersin bekleyiş.

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