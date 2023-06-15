Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 14:00
2022 İl dışı taban puanları elinde olan var mı ? 2023 tahminleriniz nedir ?

Arkadaşlar taban puanları arıyorum. 2023 için ne düşünüyorsunuz yine 15 bin emekli olmuş mudur. Nereler açılır ?


isaönder
Şef
15 Haziran 2023 17:23

2023 puanları yüksek olacak diye düşünüyorum.Deprem bölgelerinde yıllarca çalışan birçok kişi il dişini bekliyor

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