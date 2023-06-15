Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 14:25
Müdür Yardımcılığından istifa edersem Şube Müdürlüğü başvurum bundan etkilenir mi

Merhaba şuan müdür yardımcısıyım. İstifa düşünüyorum fakat istifa edince 1 yıl yöneticilik görevinde bulunulamıyor bunu biliyorum. Şube müdürlüğü sınavına başvurdum mülakat hakkım ya da kazanırsam atama hakkımı kaybetmiş mi olurum yardımcı olursanız sevinirim.


majesteleri7
Şef
15 Haziran 2023 15:02

Müdür yardıcimcılığını yapamayan şube müdürlüğünü hiç yapamaz derler elerler..yarın ondan da istifa eder boşa kontenjan yemesin derler

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