Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 14:43
Zabıt katibi silah alabilir mi
Arkadaşlar zabıt katibi silah ruhsatı alabilir mi evde bulundurma veya gece yolculuklarda araçta bulundurma gibi nedenlerle

feridunemeksiz
Şef
15 Haziran 2023 14:55
Hayır

yas8836
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:11

Bulundurma silah ruhsatları sadece ikamet ettiğiniz yerde bulunabilir. Sağlık raporu ve temiz sabıka kaydı alan her vatandaş bulundurma ruhsatlı silah alabilir


Katipos
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:35
Bayan olsa bile mi

34poseidon
Memur
15 Haziran 2023 15:36

bayan olursa hiç alamıyor.. ruhsatla bile.

Katipos, 2 saat önce
Bayan olsa bile mi

slm08
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 16:05

silah alırsın tabi ki ama taşıma ruhsatı alamazsın


Katipos
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:11
Sebep
34poseidon, 2 saat önce

bayan olursa hiç alamıyor.. ruhsatla bile.


cbedir
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:14

Kamu görevlisi taşıma ruhsatı 8. maddeye göre alamaz.


Johny Sins
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:01

Bayan olanlar ağır makineli tüfek alabiliyor istanbulda.Hele ki zabit katibiyse can güvenliği en riskli guruplardan oldugundan dolayı uçaksavar bile alabiliyorlar.Sen başvurunu yap, aksilik çikarsa kuru sıkı veririm sana.

Katipos, 2 saat önce
Bayan olsa bile mi

cevherdudayev1
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 17:38

bu silah merakı nedir arkadaş bide bayan istiyor silahı çocukken silah oyunlarını fazla oynadın heralde

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