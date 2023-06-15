Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 14:46
Asm de boş hemşire kadrosu öğrenme

Bazı il sağlık müdürlüklerinin ( sivas maras )duyurular kısmında asm deki boş hemşire kadroları belirtiliyor bursanin kini nasıl öğrenebilirim


tıbbisekreter.
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:13

Biz elden veriyoruz her ilin işleyişi farklı.


tıbbisekreter.
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:14

Bursa il sağlık müdürlüğü aile hekimliği atama birimini arayın.


zlemm123
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:26

Peki teşekkür ederim

tıbbisekreter., 3 saat önce

Bursa il sağlık müdürlüğü aile hekimliği atama birimini arayın.

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