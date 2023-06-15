Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 15:09
Eş durumu tayini
Merhaba arkadaşlar bu eş durumu tayininde biz hastane falan seçebiliyormuyız yoksa direk il sağlık müdürlüğüne mi atıyorlar örneğin ilçe çıkmışsa yine il sağlık müdürlüğüne mi atıyorlar ilk yoksa direk ilçe Sağlık müdürlüğüne mi bide hizmet puanı etkili mi hastaneye verirken bilen birisi cevaplarsa sevinirim

Dilek.130
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:14
Bilen birisi yokmu
Toplam 1 mesaj

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