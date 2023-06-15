KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


15 Haziran 2023 15:10
AÖF DGS SONRASINDAN YATAY GEÇİŞ

Merhabalar AÖF Adalet bitirdim İİBF ye dgs yapmak istiyorum ancak örgünde yalnızca Hukuk var DGS ile AÖF İİBF ye yerleşsem daha sonra yatay geçiş ile örgüne geçebilir miyim

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