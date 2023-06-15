Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 15:32
POLSAN ÜYELİK İPTALİ

Herkese merhaba arkadaşlar. Meslekte 4. yılım ve Polsandan ayrılmak istiyorum. Araştırmama göre meslekte 3 yılı dolduran Polsana ıslak imzalı dilekçe yollayıp ayrılabiliyormuş. Sizce isteğim onaylanır mı veya ayrılmam size göre mantıklı mı ? Bilen arkadaşlar rica etsem yardımcı olur musunuz ?


emiryrs
Memur
15 Haziran 2023 15:35
ben 3 yıl kalıp ayrıldım 18.000 tl birikmişti kredimi kapattım. şimdi tekrar giriş yapacam uzın vadeli iyi seni zorlamıyorsa çıkma biriksin orada

neanladınyurdagül
Aday Memur
15 Haziran 2023 15:39

Temettü için ayrı bi dilekçe mi yolladınız ? Bi de dilekçe de çıkma gerekçesi olarak ne yazdınız acaba

emiryrs, 2 saat önce
ben 3 yıl kalıp ayrıldım 18.000 tl birikmişti kredimi kapattım. şimdi tekrar giriş yapacam uzın vadeli iyi seni zorlamıyorsa çıkma biriksin orada

xLmx
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:26
Meslekte 4.yilinsa Aralık 2018ten sonra girdin herhalde. Sizde Zorunlu cikamiyorsun
neanladınyurdagül, 2 saat önce

Temettü için ayrı bi dilekçe mi yolladınız ? Bi de dilekçe de çıkma gerekçesi olarak ne yazdınız acaba


devilmay461
Şef
15 Haziran 2023 16:49

2018 den sonra girenler çıkamıyor öncesi çıkabiliyor sanırım akıl karı değil


emert1907
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:43

kardeşim sakın çıkma. kıymetini ileride anlarsın. aklın varsa çıkma

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