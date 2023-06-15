Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 15:38
Müdür Yardımcılığı istifa sonrası il dışı hakkı

Herkese merhaba. Şu an müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Istifa edip kendi kurumum dışında bir okula öğretmen olarak atandığım takdirde 28 temmuz tarihinde başvuruları başlayacak il dışı atamasına başvuru yapabilir miyim? (Bulunduğum ilde 13. Yılım)

Istifa ettikten sonra il içinde başka bir okula atandığım il içi yer değiştirme olarak mı değerlendirilir? Çünkü il içi ataması gerçekleşen bir öğretmen aynı atama döneminde il dışı başvurusu yapamıyor.

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