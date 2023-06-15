Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 15:50
Hangi sendika

3 ay önce Ebs'den istifa ettim. Türk eğitim sene üye olmayı düşünüyorum ne dersiniz?


hasanpoy2007
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:02

Değişen bir şey olmaz. İkisi de aynı, kardeş.

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