Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 16:00
İkm bu sene kaç puanla kapatır

Merhaba bu sene ki ikm alımlarında 73 puanla 790 kişinin çağrıldığı mülakatda 785 inci olarak çağrıldım son sıralarda çağrılmış olmam kazanma şansımı düşürür mü atanma şansım var mıdır?

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