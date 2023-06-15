Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 16:16
Reklamlara çare bulun. Çok mu kazanıyorsunu. Aşağıdan yukarıdan her yerden çıkıyor. Ayıp bize yaptığ

Bezdirdiniz iyice.


2ven
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:24

U-Block Origin ve tarayıcınızın adını yazın, tarayıconıza uygun verisyonu bulup eklenti olarak kurun, hiç reklam görmezsiniz.

Ben adblok, ublock falan kullanmayan insanlara çok şaşırıyorum. Ben tek bir saniye yada tek bir kare reklam görmüyorum


Hunzah
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:38

bu çağda reklamları engellemeyi bilmiyorsan internete girme güzel kardeşim


feridunemeksiz
Şef
15 Haziran 2023 16:44
Memur maaşları mı öncelikli yoksa bu konu mu?
Toplam 3 mesaj

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