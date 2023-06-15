Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 16:22
Antalya istihdam
Ne zaman acıkalnır duyum alan arkadaslar varmı

polis-0742
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:31
En geç Bayramdan önce Cuma olarak söylendi

Redwhit
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:44
Dogudan batıyamı
polis-0742, 1 saat önce
En geç Bayramdan önce Cuma olarak söylendi

polis-0742
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:45
Evet

Redwhit
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:14
Tesekkurler bilgi için
polis-0742, 1 saat önce
En geç Bayramdan önce Cuma olarak söylendi

polis-0742
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:16
Rica ederim. Ben bekliyorum hakkımızda hayırlısı

Redwhit
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:32
Amin inşallah
polis-0742, 36 dk. önce
Rica ederim. Ben bekliyorum hakkımızda hayırlısı
Toplam 6 mesaj

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