Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 16:28
Memur haziran maaşıyla cehennemi yaşıyor.

Şuan 1 memur maaşı 1 kişiyi sağlıklı besleyemeyecek durumda. Bu ay bir çok arkadaş ayı çıkarmak için borç arıyor. Ben 2 kişiyi geri çevirdim. Bende kartla çeviriyorum dedim. Keşke seçim tam bu haftasonu yapılsaydı.


feridunemeksiz
Şef
15 Haziran 2023 16:46
Seçim bu Haftasonu yapılsaydı % 52 lik oran %58 olacaktı
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