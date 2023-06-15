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Editörler : oto-danisman-expert


15 Haziran 2023 16:28
Kontrolsüz yükselen 2. el oto fiatları

Ne zaman müdahale edecek hüküm edenler bu her geçen gün fahiş fiatlara yükselen otomobil piyasasına. Tek maaşlı, 2 çocuklu, alt gelir grubu için artık bir otomobil sahibi olmak hayal olmaktan çıkmış durumda. Banka olacak kanuni tefeciler de kredi musluklarını adamına göre açmaya başladıkları ve verseler bile krediyi, çok yüksek faiz oranları ile dayattıkları için artık değil otomobil hiç bir şeye sahip olmak artık mümkün olmaktan çıkmış durumda. Sayın hüküm edenlerimizden piyasalarımızı kontrol altına almasını diliyorum.

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