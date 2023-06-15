Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 16:29
11800 yüzde 25 +7250 son kulis bilgisi

11800 e yüzde 25 zam yapılıp 7250 seyyanen verilecek diye kulis bilgisi var arkadaşlar herkese bu şekilde yansıtılacak


Enes2312
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:34
Hay sizin kulisinizee.....

feridunemeksiz
Şef
15 Haziran 2023 16:45
Bu kulis kahvehane kulisi olabilir mi?

Alper-Z
Memur
15 Haziran 2023 17:22

Twitter'da kendi tahminini kulis bilgisi diyen dallamadan duyduğunu aynen buraya yazma birader

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