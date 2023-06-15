Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 16:35
tayin ilişik kesme

deprem bölgesinin ilişik kesme süreci ne zaman başlayacak acaba ? diğer tayinlerle eşit duruma geldi mağdur olmayalım diye erken açıklanmıştı ilişik tarihleri hakkında ne bilgi olan var mı ?

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