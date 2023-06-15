Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 16:43
Ergani
Diyarbakir / Ergani ilçesinde giriş kat depreme dayanıklı site içinde anayola yakın ulasim yakın market vs yakın sanayi mahlesinde 3500 tl kirası .sahibinden..2+1

Çok Yazılan Konular

22 Bin Görüşmeleri Ekime Kaldı. Ne dedik Biz?Proje Okullarına Başvuru Kılavuzu AçıklandıYonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Okul baloları, mezuniyet törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?Proje okullarına atanma ve sonrasında il içi / eş durumu tayini hakkında...İl Dışı Çanakkale Tercihi yapmayı düşünenler ?17bin maaş alıyorum 2 ye 1 im. Temmuzda benim maaşım da mi 22 bine eşitlenecek?İlk icraatlerGeçici görevlendirmezorla verilen yks görevi

Sözlük

yine arkamdan bir işler çevriliyor hissi 3 mide yanması 3 agave 1 çok amaçlı 1 cep telefonu 2 anlatım bozukluğu 1 yaz tatili planları 1 sözlükte yalnız kalmak 2 yabancılardan aldığımız aranjman şarkılar 2 dertli 2

Son Haberler

Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajıKonya'da başlayan karı-koca kavgası Antalya'da kaza ile son buldu!Gün sonu döviz fiyatlarıİmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanmasına başlandı70 saatte söndürülen iş merkezi hakkında İmamoğlu suçlandı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor