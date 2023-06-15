Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


15 Haziran 2023 16:44
Diyarbakır
Diyarbakir / Ergani ilçesinde giriş kat depreme dayanıklı site içinde anayola yakın ulasim yakın market vs yakın sanayi mahlesinde 3500 tl kirası .sahibinden..2+1

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