İşkur açıklandı mı

Hocam asil kazanırsınız diye düşünüyorum ben farklı bir kuruma başvuru yapmıştım 75 puan sınırı vardı sözlü mülakat için 77 puanla 20.sıraya girmiştim onun da açıklanmasını bekliyorum

Hocam asil kazanırsınız diye düşünüyorum ben farklı bir kuruma başvuru yapmıştım 75 puan sınırı vardı sözlü mülakat için 77 puanla 20.sıraya girmiştim onun da açıklanmasını bekliyorum

cemcet661, 53 dk. önce Yani bilemedim hocam benim puan 85di zaten yedekte kalırım diye düşünüyorum