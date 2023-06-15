Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 16:53
İşkur açıklandı mı
İşkur yeni duyuru yayınladı arkadaşlar ama nihai sonuç var mı bilgisi olan paylaşabilir mi

Programcı009
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:54
Kariyer kapısında bekliyor yazıyor sizde de aynı mı

cemcet661
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:55
Evet bende de öyle yazıyor o yüzden bu konuyu açtım
Programcı009, 59 dk. önce
Kariyer kapısında bekliyor yazıyor sizde de aynı mı

Programcı009
Aday Memur
15 Haziran 2023 16:59
Listeye girmeseydik başarısız yazardı herhalde hocam itiraz süreci onun için vardır diye düşünüyorum asil veya yedek listedeyiz sanırım
cemcet661, 58 dk. önce
Evet bende de öyle yazıyor o yüzden bu konuyu açtım

cemcet661
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:00
Yani bilemedim hocam benim puan 85di zaten yedekte kalırım diye düşünüyorum
Programcı009, 54 dk. önce
Listeye girmeseydik başarısız yazardı herhalde hocam itiraz süreci onun için vardır diye düşünüyorum asil veya yedek listedeyiz sanırım

Programcı009
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:02
Hocam asil kazanırsınız diye düşünüyorum ben farklı bir kuruma başvuru yapmıştım 75 puan sınırı vardı sözlü mülakat için 77 puanla 20.sıraya girmiştim onun da açıklanmasını bekliyorum
cemcet661, 53 dk. önce
Yani bilemedim hocam benim puan 85di zaten yedekte kalırım diye düşünüyorum

cemcet661
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:03
Bakalım hocam ilk tercihim maraş zaten memleketim inşallah asil gelir
Programcı009, 51 dk. önce
Hocam asil kazanırsınız diye düşünüyorum ben farklı bir kuruma başvuru yapmıştım 75 puan sınırı vardı sözlü mülakat için 77 puanla 20.sıraya girmiştim onun da açıklanmasını bekliyorum

Programcı009
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:04
Hakkınızda hayırlısı olsun hocam
cemcet661, 50 dk. önce
Bakalım hocam ilk tercihim maraş zaten memleketim inşallah asil gelir

cemcet661
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:05
Amin hocam sizinde
Programcı009, 49 dk. önce
Hakkınızda hayırlısı olsun hocam
Toplam 8 mesaj

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