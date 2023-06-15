Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Haziran 2023 17:01
Asttasak kayıt aşaması Hk.

Merhaba,

Hava kuvvetleri personel sınıfını kazandım. Şu an hali hazırda kadrolu devlet memuruyum. Yarın okul için ön kayıt yapacağım. Lakin okul benden kesin katılış tarihine kadar ayrılış yapmamı istiyor. Kadrolu memur olduğum için istifa süreci biraz daha uzun sürüyor. Eğer istifa işlemi kesin katılışa kadar yetişmezse ayrılış için ek süre verilir mi? Verilmez ise okula kayıt yapamayacağım. Üstüne üstlük istifam da onaylanırsa memurluğa 6 ay geri dönemeyeceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum.


Ozdemrmehmet42
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:04
Personel teminde çağrı takipte buna benzer bir soru sorulmuştu kabul edilmiyor. Bende hava kuvvetleri kazandım 3 temmuz eğitim başlangıcı dendi . Bir an önce yetistirmeye çalışmaniz sağlıklı olur
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