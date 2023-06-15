Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 17:10
Başka birime geçmek?
Çalıştığı birimde huzurlu olmayıp başka birime geçmek isteyen biri nasıl hareket etmeli. Birim müdürü göndermek istemiyor.

kaptansparow
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:37
Bende yeni başladım lanet olsun böyle şeye bende geçicem nasıl oluyor o işler
Toplam 1 mesaj

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