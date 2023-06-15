KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Haziran 2023 17:15
Red (mükerrer başvuru)
Arkadaşlar bu ne demek puanım 87 kesinlikle yeteceğini düşünüyordum ama böyle birşeyle karsilastim

han aslı
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:44

https://www.finans7.com/haber/adalet-bakanligi-personel-alimi-basvuru-sonuclarinda-mukerrer-soku-muk


han aslı
Aday Memur
15 Haziran 2023 17:47

https://www.finans7.com/haber/adalet-bakanligi-personel-alimi-basvuru-sonuclarinda-mukerrer-soku-mukerrer-basvuru-ne-demek-26637

han aslı, 9 dk. önce

https://www.finans7.com/haber/adalet-bakanligi-personel-alimi-basvuru-sonuclarinda-mukerrer-soku-muk

Toplam 2 mesaj

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