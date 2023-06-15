İş bilmeme ve sürekli oturma sorunu

Boş bulunan bir norma atandınız siz. Kadronuzla birlikte o kurumda bulunuyorsunuz ve şu anki unvanınızla o normu olan kadroyu doldurmuşsunuz. Şu kadar çalıştım, şu kadar oturdum gibi meselelerden sizin gidip gitmeme gibi bir durum söz konusu dahi değil, olamaz da. Siz devlet memurusunuz. Dediğiniz gibi bir durum anca özel sektörde; oturmanız patronun hoşuna gitmeyebilir o zaman işten olma ihtimaliniz olabilir. Devlet kurumunda 8-5 saatleri içerisinde ne kadar iş olacağı o kurumun iş ve işleyişiyle alakalıdır.

Boş bulunan bir norma atandınız siz. Kadronuzla birlikte o kurumda bulunuyorsunuz ve şu anki unvanınızla o normu olan kadroyu doldurmuşsunuz. Şu kadar çalıştım, şu kadar oturdum gibi meselelerden sizin gidip gitmeme gibi bir durum söz konusu dahi değil, olamaz da. Siz devlet memurusunuz. Dediğiniz gibi bir durum anca özel sektörde; oturmanız patronun hoşuna gitmeyebilir o zaman işten olma ihtimaliniz olabilir. Devlet kurumunda 8-5 saatleri içerisinde ne kadar iş olacağı o kurumun iş ve işleyişiyle alakalıdır.