Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 17:44
İş bilmeme ve sürekli oturma sorunu
Yeni atandım kurumda ufak tefek iş harici birşey yapmıyorum günün yarısı boş geçiyor beni işimden falan etmesinler var mı böyle birşey.

İkuk
Aday Memur
15 Haziran 2023 18:45
Boş bulunan bir norma atandınız siz. Kadronuzla birlikte o kurumda bulunuyorsunuz ve şu anki unvanınızla o normu olan kadroyu doldurmuşsunuz. Şu kadar çalıştım, şu kadar oturdum gibi meselelerden sizin gidip gitmeme gibi bir durum söz konusu dahi değil, olamaz da. Siz devlet memurusunuz. Dediğiniz gibi bir durum anca özel sektörde; oturmanız patronun hoşuna gitmeyebilir o zaman işten olma ihtimaliniz olabilir. Devlet kurumunda 8-5 saatleri içerisinde ne kadar iş olacağı o kurumun iş ve işleyişiyle alakalıdır.

ByAstsubay
Aday Memur
15 Haziran 2023 19:57
Amirin hariç kimse sana ne kadar iş yaptın yapmadın demez amirinede gereken açıklamayı hangi isleri yaptığını söylersin ve atma gibi bir durum olamaz

ahmet44mlty
Şef
16 Haziran 2023 09:10

rahat ol,yogunluk zaman zaman olur.benim çalıştıgım birim de böyle bazen.yogun zamanları oluyor tabi.kazanılmış bi hakkın var ve bu hak görmezden gelinemez.

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