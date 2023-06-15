Öğretim Görevlisi Yedek Adayın Atanması Hk.

Merhaba Hocalarım, Bir üniversitede öğretim görevlisi sınav sonucuna göre Yedek aday oldum. Süreç içerisinde Asil adayın atamasının yapıldığını öğrendim. Fakat birkaç ay sonrasında asil adayın 12 gün çalışıp istifa ettiğini öğrendim. Bu durumda kadro yandı mı yoksa üniversiteyi dava etsem yedek aday olduğum için benim atamam gerçekleştirilir mi? Daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalan ya da bilgisi olan hocalarımdan yorum rica ediyorum. Çok teşekkür ederim.

Merhaba Hocalarım, Bir üniversitede öğretim görevlisi sınav sonucuna göre Yedek aday oldum. Süreç içerisinde Asil adayın atamasının yapıldığını öğrendim. Fakat birkaç ay sonrasında asil adayın 12 gün çalışıp istifa ettiğini öğrendim. Bu durumda kadro yandı mı yoksa üniversiteyi dava etsem yedek aday olduğum için benim atamam gerçekleştirilir mi? Daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalan ya da bilgisi olan hocalarımdan yorum rica ediyorum. Çok teşekkür ederim.