Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Haziran 2023 18:39
Öğretim Görevlisi Yedek Adayın Atanması Hk.
Merhaba Hocalarım, Bir üniversitede öğretim görevlisi sınav sonucuna göre Yedek aday oldum. Süreç içerisinde Asil adayın atamasının yapıldığını öğrendim. Fakat birkaç ay sonrasında asil adayın 12 gün çalışıp istifa ettiğini öğrendim. Bu durumda kadro yandı mı yoksa üniversiteyi dava etsem yedek aday olduğum için benim atamam gerçekleştirilir mi? Daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalan ya da bilgisi olan hocalarımdan yorum rica ediyorum. Çok teşekkür ederim.

aaabbbxx
Şef
15 Haziran 2023 19:09
Hocam kadro yanmış oluyor bu durumda. Tekrar ilan açmaları vs süreçler gerekiyor.

Mahmutt Kaya
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 20:47
Asil aday göreve başladığı anda yedeğin bir anlamı kalmaz. Kadro yanar.

asistan3434
Aday Memur
15 Haziran 2023 22:04
İlginiz için teşekkür ederim hocalarım sağolun
Toplam 3 mesaj

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