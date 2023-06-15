Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 18:54
Engelli tayininde sure sarti var mi

Sağlık bakanlığında çalışıyorum 1 buçuk yıllık personelim

7433 sayılı toplu Kadro kanunu ile kadroya geçtim

Atandıktan sonra engelli raporu sahibi oldum

Engelli tayininde süre şartı var mı???


snowchild
Aday Memur
15 Haziran 2023 18:57
Sanırım sadece eşi kamuda olanlarda düre şartı aramazıyorlar. Bir de can güvenliği mazeretinde. Geriye kalan hepsi için süre bekleyeceğiz. 0 (312) 585 17 60 sağlık mazeret tayini için bu numarayı aradım ve 3 sene beklemem gerektiği söylendi. Engelli tayini de aynı olur diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum şu an sadece eşi kamuda olanlar ve 3 yılını dolduranlar tayin olabiliyor.

radyolojiteknikerimr
Aday Memur
15 Haziran 2023 20:53

Engelli durumu baya özel bir durum değil mi süre şartı aranması anormal değil midir

snowchild, Dün
Sanırım sadece eşi kamuda olanlarda düre şartı aramazıyorlar. Bir de can güvenliği mazeretinde. Geriye kalan hepsi için süre bekleyeceğiz. 0 (312) 585 17 60 sağlık mazeret tayini için bu numarayı aradım ve 3 sene beklemem gerektiği söylendi. Engelli tayini de aynı olur diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum şu an sadece eşi kamuda olanlar ve 3 yılını dolduranlar tayin olabiliyor.

snowchild
Aday Memur
15 Haziran 2023 22:59
633 45a da yer almıyor maalesef. Sadece eş tayini var, o da eşin kadroluysa senin yanına geliyor ya da ortada bir yerlerde buluşturuyorlar gibi. Ya da kuraya giriyorlar. Eşi özelde olanlar dava yoluna gidiyorlar. Muhtemelen güzel bir avukatla bu iş hallolur ama illa uğraştıracaklar. Ne kadroluyuz, ne sözleşmeli. Saçma sapan bir kadro oldu bizimki.
radyolojiteknikerimr, Dün

Engelli durumu baya özel bir durum değil mi süre şartı aranması anormal değil midir

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