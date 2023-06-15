Engelli tayininde sure sarti var mi

Sanırım sadece eşi kamuda olanlarda düre şartı aramazıyorlar. Bir de can güvenliği mazeretinde. Geriye kalan hepsi için süre bekleyeceğiz. 0 (312) 585 17 60 sağlık mazeret tayini için bu numarayı aradım ve 3 sene beklemem gerektiği söylendi. Engelli tayini de aynı olur diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum şu an sadece eşi kamuda olanlar ve 3 yılını dolduranlar tayin olabiliyor.

Sanırım sadece eşi kamuda olanlarda düre şartı aramazıyorlar. Bir de can güvenliği mazeretinde. Geriye kalan hepsi için süre bekleyeceğiz. 0 (312) 585 17 60 sağlık mazeret tayini için bu numarayı aradım ve 3 sene beklemem gerektiği söylendi. Engelli tayini de aynı olur diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum şu an sadece eşi kamuda olanlar ve 3 yılını dolduranlar tayin olabiliyor.