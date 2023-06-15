Genel sağlık taramasını heyet mi yapar yoksa hastaneye mi yönlendirilir?

Teşekkür ederim bir şey daha sormak istiyorum . Tiroidim var bunun ilerleme durumuna derecesine mi bakarlar yoksa direkt tiroidin var geçemezsin diyerek bırakılar mı?

Teşekkür ederim bir şey daha sormak istiyorum . Tiroidim var bunun ilerleme durumuna derecesine mi bakarlar yoksa direkt tiroidin var geçemezsin diyerek bırakılar mı?