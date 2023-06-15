KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 18:56
Genel sağlık taramasını heyet mi yapar yoksa hastaneye mi yönlendirilir?
Orada sağlık heyeti var da heyet doktoları mı sağlık taraması yapar yoksa hastaneye mi yönlendirirler?

Baypar
Şef
15 Haziran 2023 19:47

Polislik için soruyorsan Kayıt olduğun Pomem/Pmyo müdürlüğü intibak sürecinde grup şekilde toplar ve müdürlüğün belirlediği bir eğitim araştırma hastanesinde görevli polis memuru eşliğinde genel sağlık taramasından geçersin.Tıpkı polikinlik ziyareti gibi her branşın uzman doktoruna girersin.

Heyet genel sağlıkta taramasında sıkıntı çıktığı zaman devreye girer.Mesela bir hastalığın vardır genel sağlıkta doktor onay vermemiştir, polislik için engeldir ama sen itiraz etmişsindir itirazın onay alırsa heyete çıkarsın.


000000.0
Aday Memur
15 Haziran 2023 20:12
Teşekkür ederim bir şey daha sormak istiyorum . Tiroidim var bunun ilerleme durumuna derecesine mi bakarlar yoksa direkt tiroidin var geçemezsin diyerek bırakılar mı?
Baypar, Dün

Polislik için soruyorsan Kayıt olduğun Pomem/Pmyo müdürlüğü intibak sürecinde grup şekilde toplar ve müdürlüğün belirlediği bir eğitim araştırma hastanesinde görevli polis memuru eşliğinde genel sağlık taramasından geçersin.Tıpkı polikinlik ziyareti gibi her branşın uzman doktoruna girersin.

Heyet genel sağlıkta taramasında sıkıntı çıktığı zaman devreye girer.Mesela bir hastalığın vardır genel sağlıkta doktor onay vermemiştir, polislik için engeldir ama sen itiraz etmişsindir itirazın onay alırsa heyete çıkarsın.


Baypar
Şef
15 Haziran 2023 23:18

Yönetmeliğe göre işlem yapılır.Derecesi değilde ilaç kullanımı gerektiriyor mu gerektir mi ona bakılır.

İlgili maddeyi aşağıda yazıyorum

c) İlaç tedavisi gerektirmeyen subklinik hipotiroidi, subklinik hipertroidi sağlam kabul edilir.

ç) İlaç tedavisi gerektirmeyen tiroiditler sağlam kabul edilir.

000000.0, Dün
Teşekkür ederim bir şey daha sormak istiyorum . Tiroidim var bunun ilerleme durumuna derecesine mi bakarlar yoksa direkt tiroidin var geçemezsin diyerek bırakılar mı?

000000.0
Aday Memur
15 Haziran 2023 23:21
Şimdi şöyle bir şey var. Bende tiroid vardı ama doktorlar ilaç kullanmanı gerektirecek bir durum yok dediler ben de psikolojik olarak iyi hissetmek için ilaç kullanmak istedim ve devlette yazmıyorlar diye özele gittim zorla düşük dozlu reçetesiz alınabilen bir ilaç yazdırdım doktor da zaten yazarken metabolizmana falan iyi gelir düşük dozda yazıyorum dedi. Bu e nabızda görünüyor sorum yaratır mı?
Baypar, 10 saat önce

Yönetmeliğe göre işlem yapılır.Derecesi değilde ilaç kullanımı gerektiriyor mu gerektir mi ona bakılır.

İlgili maddeyi aşağıda yazıyorum

c) İlaç tedavisi gerektirmeyen subklinik hipotiroidi, subklinik hipertroidi sağlam kabul edilir.

ç) İlaç tedavisi gerektirmeyen tiroiditler sağlam kabul edilir.

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