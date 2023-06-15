Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


15 Haziran 2023 19:11
Seni ne güldürür tek cümleyle açıkla :)

merhaba bu hayatta en az ekmek su kadar gülmeye de ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Önce ben başlayayım güzel ve kaliteli espri beni çok güldürür. Peki seni en çok ne güldürür?


webmemur
Aday Memur
15 Haziran 2023 19:14

birinin yer düşmesini görünce kendimi tutamıyorum


memurforumu
Aday Memur
15 Haziran 2023 19:16

Beni bu ara en çok güldüren şey Hasan Can Kaya net?


dijitalmemur
Aday Memur
15 Haziran 2023 19:17

bir gıdıklandığımda çok gülerim iki zeki insanların kıvrak zekasıyla yaptığı şakalara gülerim ha bir de arada aynaya bakınca kendime gülüyorum.

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