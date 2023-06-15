Tüm ülkeye 1 ay doğalgaz ücretsiz diye ben neden 250 bin tl zarar ediyorum?

Hocam enflasyon ne çıkarsa çıksın en düşük 22 bin olacak. İlk 6 ay enflasyon ne olursa olsun alacağımız belli o yüzden mnemi yok enfilasyon mayısda ha 4 çıkmış ha 0 çıkmış. Bu dediğiniz temmuzdan sonra olsaydı dediğiniz doğru olurdu

Hocam enflasyon ne çıkarsa çıksın en düşük 22 bin olacak. İlk 6 ay enflasyon ne olursa olsun alacağımız belli o yüzden mnemi yok enfilasyon mayısda ha 4 çıkmış ha 0 çıkmış. Bu dediğiniz temmuzdan sonra olsaydı dediğiniz doğru olurdu