Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 19:30
Tüm ülkeye 1 ay doğalgaz ücretsiz diye ben neden 250 bin tl zarar ediyorum?

Mayis ayında 300 tl doğalgaz faturası gelmedi, bu nedenle enflasyon hesabı yapılırken doğalgaz ücreti 0 tl yazılmış. Memurlar net haberine göre mayıs ayı enflasyon %4 çıkması gerekirken %0 cıktı. Enflasyon farkı hesabında %4 kaybım oldu. Ek dersle beraber 20 bin tl olsa maaşım,%4 ten 800 tl yapar aylık zararım. Ve bu zarar emekli olana kadar her ay yazılmaya devam edecek. 1 ay 300 tl fatura gelmesin diye 1 ylda 9600 tl, 30 yılda 271800 tl zararım var. Emekli maaşına da eksik prim ödediğim için en az 500 tl zarar da orada var. Kaç yıl emeklilik yaşarsak artık. Bu saçmalık düzeltilsin, yetkili sendikalar uyumayın! Memurlar net gündeme getir lütfen.


yusuf1453
Memur
15 Haziran 2023 19:33
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Nasıl bir düşünce yapınız var işi gücü bırakıp onu mu hesapladın

Alex10alec
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 19:43

Öğretmenimiz haklı bir konuya değinmiş senin tuzun kuru olabilir ama insanlar şu zamanda zor günlerden geçiyor hak kaybimiz bana göre de çok yüksek TÜİK yaptı yine yapacağını

yusuf1453, Dün
Nasıl bir düşünce yapınız var işi gücü bırakıp onu mu hesapladın

Muhalifff
Aday Memur
15 Haziran 2023 19:49

Temmuz ayından itibaren 800 tl her ay eksik alacağım sırf bu nedenle. Yollasana bana her ay 800 tl!

yusuf1453, Dün
Nasıl bir düşünce yapınız var işi gücü bırakıp onu mu hesapladın

bulaşşıkk
Aday Memur
15 Haziran 2023 20:01

Ne diyorsun sen pkklı fetöcü bayrağımızı mı indireceksin, kudüsü mü düşüreceksin.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
15 Haziran 2023 20:05
250 lira için hdp pkk lgbt destekçisi olmam ben. Okana da bi şey demem.

majesteleri7
Şef
15 Haziran 2023 20:07

Memleket öyle bi şeyki bedavası da zarar paralısı da zarar


FATİH0606
Memur
15 Haziran 2023 21:55
Hocam enflasyon ne çıkarsa çıksın en düşük 22 bin olacak. İlk 6 ay enflasyon ne olursa olsun alacağımız belli o yüzden mnemi yok enfilasyon mayısda ha 4 çıkmış ha 0 çıkmış. Bu dediğiniz temmuzdan sonra olsaydı dediğiniz doğru olurdu

Muhalifff
Aday Memur
15 Haziran 2023 22:46

Yani diyorsun ki 11 bin alan en düşük memur da 17 bin alan bende 22 binde buluşacağız!

FATİH0606, 12 saat önce
Hocam enflasyon ne çıkarsa çıksın en düşük 22 bin olacak. İlk 6 ay enflasyon ne olursa olsun alacağımız belli o yüzden mnemi yok enfilasyon mayısda ha 4 çıkmış ha 0 çıkmış. Bu dediğiniz temmuzdan sonra olsaydı dediğiniz doğru olurdu

serkansah86
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 01:12

Önemi nasıl olma bakın 22 bin sözü verildiğinde dolar 18.90 di, şimdi ise 23,62 oldu, ne kadar zarar da olduğunuzu hesaplayın ayrıca eğer enflasyon düşük çıkarsa atıyorum %10 enflasyon farkı %20 biz veriyoruz diye 22 bine tamamlanir ancak enflasyon farkı %30 a çıkarsa, ekstra zam alamayacaksın, bu da kamuoyunda ciddi tepki olur ve maaşlar yukarı mecbur yükseltilir, memur kesiminin halen anlamadığı şu maalesef ağlamayana meme yok, bak işçiler nasıl bastırdı aldı zammı, memurlar da daha zam alacak da işçi zammını yakalayacak, memur kesimi ne zaman grev yapmayı hakkını aramayı hatırlar belki o zaman birşeyler olur,yoksa yine hükümetin vereceği ve kabullenmek zorunda olduğunu süreci yaşamaya devam eder

FATİH0606, 12 saat önce
Hocam enflasyon ne çıkarsa çıksın en düşük 22 bin olacak. İlk 6 ay enflasyon ne olursa olsun alacağımız belli o yüzden mnemi yok enfilasyon mayısda ha 4 çıkmış ha 0 çıkmış. Bu dediğiniz temmuzdan sonra olsaydı dediğiniz doğru olurdu

Dionysos1988
Aday Memur
16 Haziran 2023 07:25

Aydın bir rolü olması gereken eğitimcilerin hala Ebs gibi satılmış sarı sendikalarda yer alması bu sonucu hazırlayan en önemli etmendir. Siz hala Ebs'nin kuyrukçuluğunu yapmaya devam edin.


Feriduni
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 08:15
Hocam, Okan kim ya? ;-)
şaşkın tarihçi, Dün
250 lira için hdp pkk lgbt destekçisi olmam ben. Okana da bi şey demem.

alone02
Aday Memur
16 Haziran 2023 08:45

Başkan cahille başedemezsin. Bu gibi hesap kitap bilmeyen cahil insanlar yüzünden bu durumdayız.

Muhalifff, Dün

Temmuz ayından itibaren 800 tl her ay eksik alacağım sırf bu nedenle. Yollasana bana her ay 800 tl!


mikkaa
Şef
16 Haziran 2023 09:29

Hocam kusura bakmada kurduğun mantık yanlış. Enflasyon dediğimiz şey fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi demektir. Doğalgazın fiyatı değişmedi ki. Sadece faturanı devlet karşıladı. Enflasyon hesaplanırken vatandaş ne kadar ödedi diye bakılmaz, ürünün birim fiyatı ne kadar arttı diye bakılır. Doğalgaz nedeniyle düşük çıktığını savunan biri enflasyonun ne demek olduğunu bilmiyordur.

Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl Dışı Çanakkale Tercihi yapmayı düşünenler ?Proje okullarına atanma ve sonrasında il içi / eş durumu tayini hakkında...17bin maaş alıyorum 2 ye 1 im. Temmuzda benim maaşım da mi 22 bine eşitlenecek?Proje Okullarına Başvuru Kılavuzu AçıklandıTüm ülkeye 1 ay doğalgaz ücretsiz diye ben neden 250 bin tl zarar ediyorum?Hangi sendikazorla verilen yks göreviidareci istifa ( il dışı tayin )Yonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?İlk icraatler

Sözlük

bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 2 cep telefonu faturanız ne kadar 2 bursa 2 Allaha havale etmek 1 kadın gibi düşünmek 1 kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 6 orucu ilk önce hangi şehrimiz açar 3 balıkesir 1 komplo 1

Son Haberler

Ankara'da merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltıCayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı; pilot ile Mustafa Sandal'ın eşi yaralandıÖzel okul zamları aldı başını gitti!İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındıTürk koridorunu İran engelliyor

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor